Incredibile quanto successo in un matrimonio nella Costiera Sorrentina, le nozze dovevano celebrarsi a giugno 2020, ma per l’emergenza Coronavirus e per svolgere il matrimonio in sicurezza, il tutto è stato spostato al 19 agosto. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, il covid però, è riuscito a colpire anche lì.

Infatti il testimone della sposa è risultato positivo al Coronavirus. Adesso è allerta per tutti gli invitati che erano circa in 70.