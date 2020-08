Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, i contagi crescono di giorno in giorno, come se non bastasse continuano gli sbarchi dei migranti. Secondo quanto riporta “Tgcom24” tre profughi positivi hanno aggredito dei medici a Roma con dei morsi, cercando di fuggire dall’ospedale militare di Celio. Fortunatamente i tre sono stati bloccati e i medici non sono risultati positivi al Coronavirus e hanno riportato leggere lesioni.