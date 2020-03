L’ex presidente della FIGC ,Carlo Tavecchio, ha rilasciato una lunga intervista a”TuttoMercatoWeb“. Tra i temi trattati, l’emergenza corona virus in primo piano e il caos sul rinvio di alcune partite. Di seguito alcune delle sue parole: «Secondo me la questione bisognava risolverla da tempo con lo slittamento della giornata di campionato di una settimana e sarebbe finito tutto con tranquillità. Andava adottata questa misura già da un pò. Hanno voluto imbarcarsi in questi arzigogoli e queste avventure, il risultato è questo. Mi sembra che non ci fossero grossi problemi dal punto di vista tecnico, era la cosa più ovvia».