Attraverso il proprio profilo Facebook, il “Giornale di Capaci” ha comunicato che nei prossimi giorni alcuni comuni in provincia di Palermo eseguiranno i tamponi sulla popolazione. Ecco qui di seguito il post in questione: “Nei prossimi giorni le nostre ASL territoriali e, per quanto ci riguarda in particolare, il distretto di Carini che comprende i comuni di Isola delle Femmine, CAPACI, Torretta, Cinisi, Terrasini e Carini appunto, inizieranno una “controffensiva” al Covid 19 con la esecuzione dei tamponi sulla popolazione. Si inizia adesso a giocare in attacco cercando di identificare il virus impedendogli di proseguire la sua diffusione nella popolazione. A breve saranno chiamati per primi i cittadini che, rientrati in Sicilia nei giorni scorsi si sono messi in Isolamento volontario fiduciario. Parallelamente saranno sottoposti a tampone i sanitari. Tutto ciò rimane vano se però non c’è una “difesa” forte rappresentata da tutti i cittadini che rimangono a casa. Se vogliamo contribuire indirettamente a salvare vite umane è quello che dobbiamo fare”.