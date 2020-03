I numeri calano ancora in Lombardia, tanto nei contagi quanto nelle vittime: l’ultimo bollettino del 31 marzo – in attesa che venga reso noto con tutti i dettagli nella conferenza stampa degli assessori Gallera e Caparini (dalle ore 17.30 su Facebook Lombardia Online) – mostra 381 nuove vittime (7199 bilancio totale), dato ancora drammatico ma inferiore rispetto all’aumento di ieri che segnava 458 decessi. Rallentano anche i contagi che scendono a 1047 dopo i 1154 della giornata di lunedì (totale 43.208): i numeri dati in anteprima come sempre dalla Reuters fanno dunque ben capire come quell’andamento “lievemente” in discesa visto nei giorni scorsi è elemento reale e significativo.