“Un provvedimento che rientra nell’ampio quadro varato dal mio governo di sostegno e aiuti alle famiglie e all’economia dell’Isola, per fronteggiare l’epidemia. Le doverose restrizioni devono accompagnarsi a concreti aiuti alle persone, affinché tutti mantengano quella dignità che consenta di confidare nel futuro”. Queste le parole del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riportate da “Catania Today” in merito al provvedimento che varrà per 6 mesi di non far pagare l’affitto agli alloggi popolari.