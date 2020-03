Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a “La Gazzetta del Mezzogiorno” del possibile aiuto che lo Stato potrebbe dare al mondo del calcio. Ecco le sue parole: «Non dobbiamo chiedere contributi. Questi devono andare alla sanità ed ai cittadini che ne hanno realmente bisogno. Il nostro mondo deve sollecitare strumenti normativi utili a permettergli di garantirsi nuovi introiti. Si parla della possibilità di permettere le sponsorizzazioni, oggi vietate, da parte di chi si occupa di scommesse oppure di una lotteria. In Lega si stanno studiando tutte le possibili misure. Il calcio, però, non è solo quello luccicante della massima serie ed inoltre ci sono anche i dipendenti dei club che non ricevono certo gli ingaggi di chi va in campo. Bisogna contemperare le esigenze di tutti, con senso di equità».