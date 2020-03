La Corea del Sud ha imposto il carcere per coloro che non rispettano la quarantena e le regole dell’isolamento. Lo fa sapere “Tgcom24”, spiegando anche che chiunque violi le norme rischia un anno di prigione o una multa di 8.200 dollari in base alla nuova legge promulgata per l’emergenza coronavirus. Il provvedimento entra in vigore il 5 aprile.