L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” due uomini sono stati scoperti dalla polizia mentre stavano costruendo una baracca per un barbecue con amici in vista di Pasqua e Pasquetta. Questo è successo a Pennisi nell’acese, i due uomini sono stati sanzionati.