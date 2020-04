L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste nel dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” è stato scoperto un mercato abusivo in un capannone nel quartiere Zisa a Palermo. Il mercato era ortofrutticolo, ma la guardia di finanza è intervenuta e ha multato circa 20 persone tra venditori e clienti. La struttura è stata posta sotto sequestro amministrativo.