Un uomo ha aggredito un bambino in un ristorante perché indossava la mascherina per proteggersi dal coronavirus. Il fatto è accaduto a Treasure Island, Florida, Stati Uniti d’America. Come riportato dalla stampa locale, il 47enne Jason Copenhaver ha visto il bambino seduto su un tavolo con la mascherina addosso e ha chiesto di togliersela. L’uomo ha poi chiesto al bambino di stringergli la mano ma quando il piccolo si è rifiutato, il 47enne gli ha afferrato un braccio, si è avvicinato al suo viso e gli ha sputato in faccia. «Ora hai il coronavirus», gli ha poi detto.

L’uomo, fermato dalla Polizia, ha poi detto agli agenti che non era mai stato testato e, quindi, non era sicuro di essere stato infettato dal Covid-19. Alcuni testimoni, poi, hanno raccontato che Copenhaver sembrava ubriaco e non indossava le scarpe durante lo spiacevole episodio.