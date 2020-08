Si è discusso davanti al Collegio di Garanzia del Coni il ricorso presentato dal Trapani contro la penalizzazione di due punti inflitta dalla corte federale d’Appello. In queste ora si attende la sentenza che può cambiare la classifica e le sorti della Serie B.

Intorno alle 17, come riporta “Calciogrifo.it”, è terminata l’udienza. Ora si attende il verdetto finale per scoprire chi tra Pescara, Cosenza e Trapani sarà l’avversario del Perugia ai play out.