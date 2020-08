Non solo l’Acireale dunque. Altro club siciliano scatenato sul mercato. Per l’Acr Messina infatti, è in arrivo l’esterno d’attacco ex Palermo e Sicula Leonzio Mauro Bollino. Come riporta “Goalsicilia.it”, sono stati limati gli ultimi dettagli dell’accordo. A breve l’annuncio ufficiale.

Battuta la concorrenza proprio dell’Acireale e dell’altro club messinese l’FC Messina.