“Su indicazioni del governo in questi minuti il Cts sta valutando la situazione epidemiologica e la necessità di eventuali nuove misure.

Queste riguarderebbero le due settimane delle vacanze di Natale che è il periodo più complicato con tasso di relazioni e spostamenti che si alza molto ed è quello quindi il momento dove stare più attenti” lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza in diretta al tg3. Si tratta di “misure per me utili che ci possono aiutare ad evitare una terza ondata per cui pagheremmo un prezzo alto” ha aggiunto Speranza, ricordando che “anche se c’è una lieve flessione dei contagi, la battaglia non è vinta e serve ancora molto cautela perché ci vuole poco per vanificare gli sforzi”.





Per quanto riguarda i vaccini “l’Italia sta chiedendo un giorno solo per partire in tutti i Paesi Ue, però dobbiamo dirci la verità, il vaccino non arriverà subito per tutti e quindi bisognerà scegliere alcune categorie, e poi ci vorrà un po’ di tempo per poter avere le dosi necessarie per tutti”.