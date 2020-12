È stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di una maestra negazionista della scuola primaria Giovanni XXIII di Treviso che, come riporta “Fanpage.it” in una nota, aveva invitato i suoi alunni a non indossare la mascherina in classe, seguendo il suo esempio, perché “di Covid muoiono solo i vecchi”.

Il sindaco Mario Conte: “Sono intervenuto personalmente. Pensare che si possano buttare via tutti gli sforzi che stiamo facendo con delle politiche negazioniste non è assolutamente tollerabile”.