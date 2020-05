Ecco qui di seguito le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre: “Guai a pensare che sia tutto finito. La situazione è migliore rispetto al passato, ma ci siano ancora dentro. Il Governo vorrebbe dire che è tutto finito, ma dobbiamo dire la verità. E i dati scientifici ci dicono che questo virus è ancora pericoloso”, ha aggiunto il ministro. Per poi concludere: “Vogliamo accelerare il più possibile, grazie anche a un monitoraggio sulle Regioni, con la possibilità di differenziare aprendo di più nei territori più pronti. Credo che sia giusto aprire di più in territori che sono più pronti e attendere in territori che lo sono di meno, che ancora pagano un prezzo per l’epidemia”.