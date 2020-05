“L’economia italiana non può permettersi un secondo lockdown, l’approccio graduale e la possibilità, nei prossimi giorni, di regionalizzare ulteriori riaperture in base ai dati epidemiologici è l’unico approccio possibile”. Da domani, sottolinea il ministro, oltre 4 milioni di persone torneranno al lavoro, facendo ripartire “i motori produttivi del Paese dopo un periodo di lockdown produttivo molto complicato”. Questo quanto comunicato su Facebook dal ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Patuanelli ha quindi sottolineato l’importanza di sostenere le piccole e medie imprese maggiormente colpite dall’emergenza, ammettendo che “siamo già in ritardo”. Per far fronte a due mesi di chiusura, ha aggiunto il ministro, “occorre una massiccia iniezione di liquidità a fondo perduto diretta e sotto forma di ricapitalizzazione delle imprese, assieme ad ulteriori interventi sugli oneri dei costi fissi, come quello relativo alle bollette elettriche”. Ecco qui di seguito il post in questione.