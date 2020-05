La tanto chiacchierata “fase 2”, che non è di certo un liberi tutti, scatterà dal 4 maggio ma a Palermo (e non solo) sembra sia già iniziata. Da alcune ora circolano infatti sui social diversi scatti realizzati nel centro del capoluogo siciliano, dove si possono notare troppe persone in giro, a piedi o in bicicletta, molte delle quali non indossano neanche la mascherina né rispettano la distanza di sicurezza. In alto una foto scattata oggi in via Maqueda, a Palermo.