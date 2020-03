Servono “tempo e gradualita’”, riaprire tutto ora sarebbe uno “sbaglio clamoroso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle parole riportare sul Corriere della Sera, in merito all’emergenza coronavirus. “Siamo ancora nel pieno dell’epidemia – spiega Speranza -. Non perdiamo la testa. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio adesso. Si finirebbe per vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino a oggi per contenere la diffusione dell’epidemia”. “Gli epidemiologi affermano che cominciano a vedersi i primi effetti del contenimento”, aggiunge il ministro, ma aggiungendo che “non siamo ancora al cambio di fase. Serviranno tempo e gradualita’”. “Sono i primi segnali, ma aspettiamo. Dobbiamo tenere alta l’attenzione e non accontentarci, perche’ sono i giorni cruciali”.