Come si legge su “Ilfattoquotidiano” l’andamento dei contagi in Spagna, specie nel Nord, continua a preoccupare: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.683 nuovi casi, con Aragona (329), Paesi Baschi (322) e Madrid (310) che hanno registrato i numeri più alti. La cifra complessiva è comunque in calo rispetto ai 1.772 registrati ieri, ma la flessione è lieve. Situazione critica nei Paesi Baschi, dove il governo ha avvertito che la regione sta attraversando “la seconda ondata” e le autorità sanitarie sono al lavoro in queste ore per aumentare i posti letto negli ospedali. Il numero di nuovi positivi raggiunto oggi dalla regione, infatti, è il più alto dalla fine dello stato d’emergenza lo scorso 21 giugno.