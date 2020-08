L’edizione odierna de “La Stampa” ha riportato le parole del virologo Andrea Crisanti, che propone di eseguire tamponi a tutti gli stranieri in arrivo in Italia. Ecco le sue parole: “I casi aumenteranno ancora ma non rischieremo un nuovo lockdown – ha precisato Crisanti – non ci dobbiamo preoccupare dei 402 casi registrati ieri, a fronte dei 159 del giorno precedente. Il quadro di questi giorni – sottolinea – fa parte della dinamica epidemiologica di questo momento. Penso che quelli di ieri siano numeri che rientrano nella dimensione dell’epidemia a livello mondiale. In più, in Italia non siamo mai arrivati a zero contagi per cui non dobbiamo essere troppo sorpresi da questi numeri. A una analisi più approfondita, poi, emerge che questi nuovi contagi sono casi importati da altri Paesi, focolai da rientro che sono una minaccia vera e propria. E per i quali vanno presi dei provvedimenti».