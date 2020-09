Come si legge su “Notizie.it” i dati sul covid e sui contagi in Spagna non permettono di fare diversamente e dunque il governo ha deciso di optare per nuovi lockdown mirati, nelle zone più complicate. Tra queste c’è sicuramente quella di Madrid che da circa due mesi registra un aumento costante dei nuovi casi di SarsCov2, che più di recente si è tradotto in una preoccupante crescita dei malati negli ospedali, anche in terapia intensiva.