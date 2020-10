“In Serie A protocollo non rispettato” –

Intervenuto ai microfoni di ‘Che tempo che fa’, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parla così della situazione legata al Covid-19 in Italia, in particolare in relazione alla Serie A:





“Se abbiamo valutato la sospensione del campionato di Serie A? In questo momento no. La Serie A si è data un protocollo che non ha funzionato come doveva perché non è stato rispettato. Le nostre bolle sono state applicate con metodi discutibili.

Checché se ne dica, Ronaldo ha violato il protocollo. Juve-Napoli? Parliamo di una sentenza, che non discuto, ma maturata in una situazione che ha diverse anomalie”.