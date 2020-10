Clamorosa sconfitta interna per la Turris con il risultato di 0-3 con la Paganese.

In rete Diop, Sbampato e Cesaretti.





Vibonese e Viterbese si spartiscono la posta in palio con un pareggio.

Risultato finale di 2-2. In gol Rossi, e Plescia per i padroni di casa. Statella, e Tounkara per gli ospiti.