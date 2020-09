Il sindaco di San Vito Lo Capo prof. Giuseppe Peraino ha reso noto, mediante nota, che nel proprio comune si è verificato il primo caso di Coronavirus.

Ecco le sue parole: “Il sindaco, con la presente, rende noto che l’ASP di Trapani, nella serata del 05 settembre 2020, ha comunicato che nel nostro territorio è stato riscontrato un caso di soggetto positivo da COVID-19. Il contagio è avvenuto in altro comune ed è collegabile all’attività professionale del Soggetto. Il soggetto risultava in auto-isolamento dal 04 settembre 2020 presso il suo domicilio. È doveroso informare la comunità che si tratta di un componente del Consiglio Comunale e che la seduta del 03 settembre 2020, data in cui ancora nemmeno il soggetto era consapevole del proprio contagio, si è tenuta nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid-19. Si invita la cittadinanza ad affrontare questo momento con la massima serenità senza abbassare la guardia e a rispettare tutte le indicazioni sanitarie di prevenzione indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”.