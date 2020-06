Il bollettino regionale odierno sul Coronavirus in Sicilia parla di un nuovo caso nelle ultime 24 ore e ancora zero decessi. I positivi sono attualmente 132 (-9 rispetto a ieri) e rimangono ricoverate 22 persone (-4) di cui 5 in terapia intensiva (-1) mentre sono 11 le persone in isolamento. Sono 2797 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.