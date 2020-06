Il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i passi che caratterizzeranno la riapertura delle scuole italiane. Secondo quanto riporta “Notizie.it”, agli istituti viene data più autonomia: sarà infatti compito dei presidi organizzare la didattica tenendo conto dei propri studenti. Dovrà esserci un metro di distanza fra le persone e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine. Su quest’ultimo punto, le Regioni hanno già chiesto di rivedere l’uso dei dispositivi negli spazi comuni, non al banco. Nelle scuole materne ci saranno ingressi scaglionati e per i minori di sei anni, gli educatori non dovranno potare mascherine che impediscano il riconoscimento, ma dovranno invece indossare delle visiere.