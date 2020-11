Anche oggi, 28 novembre, arriva il consueto bollettino relativo al Covid-19 in Sicilia.

Sono 1.189 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si sono registrati anche 43 morti.





I 1.189 casi sono stati rilevati su 8.777 tamponi e dunque la percentuale dei positivi sulle persone complessivamente testate è del 13,54%. Si allenta la pressione sugli ospedali: le persone complessivamente ricoverate sono infatti 1766 (-23) e soprattutto sono in calo le persone in terapia intensiva (sono 247, tre in meno rispetto a ieri).

In isolamento domiciliare ci sono 38.116 persone e cioè il 95,5% degli attuali positivi. Con i 43 morti rilevati nelle ultime 24 ore le vittime siciliane del virus salgono a 1.461. Sono stati anche certificati 347 guariti.