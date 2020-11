La tanta gente a Napoli, scesa in piazza per piangere Diego Armando Maradona, in piena emergenza Covid, non è andata giù a molti rappresentati istituzionali e a molti medici.

«Siamo basiti – ha detto il Sindaco di Codogno all’Adnkronos -. Le regole sono regole e vanno rispettate e basta.





Non ci sono alibi. Senza nulla togliere all’importanza e alla notorietà del personaggio, o al dolore che la sua scomparsa può aver provocato ai tifosi, c’è da dire che noi, qui a Codogno, sappiamo bene cosa sia il dolore e tanti, tantissimi di noi non hanno potuto neanche salutare padri, madri, nonni, amici perché troppo rischioso».