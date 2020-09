Tra i 75 nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, come riporta “Futurapress.it”, vi sono un altro difendente dell’Amat, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico a Palermo, e uno alla Sirti di Carini, l’azienda alle porte di Palermo specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi reti di telecomunicazione, dove, nei giorni scorsi, si è registrato un altro caso di coronavirus.

Il dipendente dell’Amat risultato positivo è un uomo, di Belmonte Mezzagno, che lavora nel reparto revisioni dell’officina. La stessa città di provenienza di un altro impiegato che nei giorni scorsi era risultato positivo e che è impiegato nello stesso reparto del collega. L’azienda ha fatto scattare tutte le misure del caso, con la segnalazione all’Asp di Palermo e alle autorità sanitarie competenti, la quarantena per coloro che sono stati a contatto con il dipendente e la sanificazione dei locali.

I casi covid alla Sirti di Carini, invece, salgono dunque a due. Si tratta di un altro impiegato nell’amministrazione con compiti esterni che si è sottoposto a test sierologico risultando positivo.

La società ha attivato immediatamente tutte le procedure previste in caso di positività di un lavoratore, informando immediatamente il rappresentante della sicurezza dei lavoratori (Rsl) dell’area competente, il responsabile e l’addetto del servizio di prevenzione e protezione (Rspp e ASPP). Sta inoltre ricostruendo la catena dei contatti con il lavoratore, per far scattare eventuali isolamenti preventivi del personale.