L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid è molto vicino al ritorno in Italia, in particolare alla Juventus.

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, infatti, i bianconeri avrebbe definito l’affare con gli spagnoli sulla base di un prestito fissato a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45.

Un affare che ha preso il via dopo lo stallo totale tra Arkadiusz Milik e la Roma e dunque tra Edin Dzeko e la Juventus. Può partire già stasera in direzione Torino per effettuare domani le visite mediche.