L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un rialzo nel numero dei nuovi contagi da Coronavirus. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è invece in linea con quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 172 nuove vittime (ieri erano 179). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 30.911.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

30.411 in Lombardia

13.338 in Piemonte

7.040 in Emilia Romagna

5.460 in Veneto

4.073 in Toscana

4.294 nel Lazio

2.844 in Liguria

3.227 nelle Marche

1.909 in Campania

2.544 in Puglia

2.062 in Sicilia

1.609 in Abruzzo

735 a Trento

830 in Friuli Venezia Giulia

447 a Bolzano

568 in Calabria

511 in Sardegna

107 in Valle d’Aosta

108 in Umbria

142 in Basilicata

229 in Molise