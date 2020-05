Occupazioni abusive, evoluzioni inaspettate di occupazioni legittime. Si potrebbe riassumere all’osso così un fatto accaduto nei giorni scorsi a Bergamo, in via Borgo Santa Caterina. Bergamonews ha raccontato l’incredibile vicenda di una signora bergamasca che aveva lasciato le chiavi di un appartamento di sua proprietà a un imbianchino per ritrovarselo occupato da uno spacciatore alcuni giorni dopo.

Tutto è iniziato quando nel mese di aprile una donna residente in provincia ma proprietaria di un immobile nella città di Bergamo aveva lasciato le chiavi della casa a una persona di nazionalità non italiana. I due si erano accordati affinché l’uomo ritinteggiasse l’appartamento e, a lavoro finito, restituisse le chiavi alla proprietaria. A inizio maggio la signora si è recata presso la sua abitazione di via Borgo Santa Caterina per un controllo e ha notato la presenza inaspettata di alcune persone nel suo appartamento, a giudicare dagli effetti personali e da alcuni indumenti che aveva trovato nelle varie stanze. Una persona sarebbe addirittura fuggita all’arrivo della donna.