Nelle ultime 24 ore, come rende noto il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), sono stati rilevati nelle Marche 11 tamponi positivi al Coronavirus: 4 in provincia di Pesaro Urbino, legati al focolaio di Montecopiolo, e scoppiato dopo una festa tra ex compagni di classe a cui aveva partecipato un 42enne infetto e che porta così il totale a 10. Il nuovo aggiornamento degli 11 casi ne comprende 4 in provincia di Macerata, di cui uno proveniente dall’estero, uno paucisintomatico con tampone effettuato a domicilio da Usca e 2 individuati con tampone propedeutico ad attività sanitarie: uno in provincia di Fermo, già in isolamento, e 2 in provincia di Ascoli Piceno appartenenti a un cluster familiare individuato per accesso a prestazioni sanitarie.