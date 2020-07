Cresce il numero dei positivi tra i migranti sbarcati sabato sera nel porto di Pozzallo dalla nave mercantile ‘Cosmo’. Ai due di domenica mattina, ora se ne sono aggiunti altri 8. I contagiati sono stati isolati dal resto del gruppo e posti in quarantena in tende attrezzate; 54 tamponi effettuati (uno dei quali il 25 luglio, lo stesso giorno di sbarco), 11 positivi (compreso il marinaio della petroliera ‘Lisca bianca’). Gli altri 51 tamponi, come riporta “Gds.it”; sono attualmente in fase di analisi al laboratorio zooprofilattico di Ragusa e si attendono gli esiti. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza nell’hotspot e nel centro di accoglienza ‘Don Pietro’ in contrada Cifali, tra Comiso e Ragusa, per impedire possibili fughe di migranti