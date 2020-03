Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, l’emergenza Coronavirus potrebbe avere delle serie e pericolose ripercussioni dal punto di vista economico per molti club. Infatti, se i campionati non dovessero essere completati, i bilanci delle società entrerebbero in grande crisi, con alcune che rischierebbero addirittura il fallimento. Sarebbe difficile per diverse squadre riuscire a procedere con l’iscrizione al campionato della prossima stagione, soprattutto per i piccoli club, ma anche per le grandi società potrebbe verificarsi il collasso.