«Invece da domani l’attività agonistica è sospesa, non si gioca più. Lo stop è a tempo indeterminato, noi abbiamo disputato la nostra ultima partita sabato scorso, perdendo, mentre mercoledì 11 avevamo giocato per la Coppa nazionale qualificandoci per le semifinali. Ora cerco di capire come stanno le cose prima di decidere se rimanere qui, dove sono solo, o tornare in Italia. La quarantena l’ho passata in casa, ero sempre solo, poi mi hanno fatto il tampone e sono risultato negativo. Ora ci sono anche qui delle restrizioni, ma l’importante è la saluto». Queste le parole dell’ex tecnico del Palermo, attualmente alla guida della Honved di Budapest, Giuseppe Sannino rilasciate all’Ansa’.