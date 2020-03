L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, il bilancio si fa sempre più grave e i contagiati aumentato di ora in ora. Il mondo del calcio è sempre di più in confusione, secondo quanto riporta “La Repubblica” nel caso in cui l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, dovesse dichiarare lo stato di pandemia, potrebbe mettersi la parola fine al calcio mondiale, dato che verrebbero bloccate le competizioni Uefa e Fifa. Intanto però la Champions League, non accenna a fermarsi, e ieri si sono disputati 2 match validi per gli ottavi di finale.