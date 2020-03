Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Dopo il nuovo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sono iniziati i controlli in tutta la penisola per gli spostamenti dei cittadini. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, anche a Palermo sono iniziati i posti di blocco in città e in tutta la provincia. Ieri i carabinieri hanno denunciato a Monreale tre persone a Monreale, titolari di una sala giochi e un cliente che si trovava dentro, perché non rispettavano il nuovo Dpcm. Anche centinaia di automobilisti sono stati controllati.