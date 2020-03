Continua l’emergenza Coronavirus anche nel mondo del calcio. L’Italia intera è zona rossa e nessuno può effettuare degli spostamenti se non necessari, chi proviene dal Nord Italia deve stare in quarantena preventiva. Tra questi, riferisce “Il Corriere dello Sport”, vi è anche l’allenatore del Cagliari Walter Zenga che prima di diventare allenatore del Cagliari ha effettuato dei viaggi nelle zone rosse, quindi quindi dovrà stare in quarantena. Insieme all’ex “Uomo Ragno” dovranno stare in quarantena, nel centro sportivo di Assemini, il Ds Carli, il tecnico seconda Max Canzi, il tattico Gianni Vio e il vice-tecnico della Primavera Alessandro Agostini. Nessuno di loro in ogni caso è risultato positivo al Coronavirus né presenta sintomi.