Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, vari paesi stanno adottano misure restrittive nei confronti dell’Italia. Secondo quanto riporta “Cataniatoday.it” una famiglia catanese con tre bambini piccoli è stata bloccata in aeroporto in Marocco a Marrakech. Questo perchè la compagnia aerea, Ryanair, ha cancellato tutti i voli internazionali per l’Italia. La famiglia Catalfo quindi è rimasta bloccata nella nazione Nordafricana, queste le parole di Francesco Catalfo rilasciate all’agenzia di stampa “Adnkronos”: «Non sappiamo cosa fare perché l’Ambasciata italiana non ci risponde e neppure il console, adesso stiamo tornando in aeroporto. Ma con tre bimbi piccoli è tutto molto più complicato. Ryanair ci ha cancellato ieri il volo Marrakech-Catania e non ci dà soluzioni alternative. Stavamo valutando di andare in Germania, ma girare mezza Europa con il Coronavirus e con tre figli piccoli è rischioso. La Farnesina, le ambasciate italiane in Marocco non ci rispondono. Vogliamo avere delle risposte dalle istituzioni che ci hanno abbandonato al nostro destino. Abbiamo chiamato l’Ambasciata di Rabat, ma risponde solo una voce guida, mentre a Casablanca ci dicono di sbrigarcela con Ryanair. Assurdo». Con loro sono rimasti a Marrakech 9 catanesi e un napoletano.