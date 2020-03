Secondo quanto riportato dalla “Repubblica”, la comunità islamica di Scicli ha donato 1500 euro al Comune per affrontare l’emergenza legata al Coronavirus. Domenica il sindaco della cittadina ragusana Enzo Giannone, con l’imam, il pastore valdese e il vicario foraneo andranno a pregare al cimitero. «Lo faremo a nome di tutti, perché sono tanti i cittadini che in questo momento soffrono per non poter portare un fiore ai loro cari», racconta Giannone. Sono stati in tanti a mostrare solidarietà in questi giorni. C’è l’associazione dei portatori del Gioia, composta da chi sostiene la statua del Cristo risorto a Pasqua che ha dato un contributo, e, appunto, la comunità islamica. “Noi – ha scritto l’imam Salem Zaier – apparteniamo in modo inseparabile alla comunità di Scicli, alla comunità italiana. La nostra speranza (e certezza) è che insieme ce la faremo; l’Italia ce la farà. Nel nostro libro sacro, il Corano, Dio dice “Nella verità ogni difficoltà è più facile da affrontare”.