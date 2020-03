“Se il governo cinese sapeva e non ha denunciato ha commesso un crimine ai danni dell’umanità e ora non lo si può far passare per salvatore. Hanno o no fatto passare tre settimane prima di denunciare l’esistenza del virus?”, è quanto ha chiesto oggi Matteo Salvini intervenendo in Senato dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte sull’emergenza coronavirus. Il leader della Lega dunque ritorna ad attaccare la Cina come aveva fatto nei giorni scorsi accusando anche il nostro governo di non aver fatto abbastanza. “Presidente Conte, ammettere qualche errore fatto non sarebbe segno di debolezza, ma di forza, altrimenti non staremmo commentando 8mila vittime” ha concluso l’ex ministro.