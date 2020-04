In Lombardia oggi sono stati registrati 1.246 contagi e 216 decessi in più rispetto a ieri. In totale i contagi, dall’inizio dell’epidemia, sono 56.048 – quindi c’è un lieve calo rispetto all’altro ieri, quando erano stati 1.388, ma è anche vero che aumentano i tamponi, in un giorno ne sono stati fatti oltre 9 mila – e i decessi 10.238, e anche in questo caso c’è un calo, visto che nelle 24 ore precedenti i decessi erano stati 300. I ricoverati nelle terapie intensive scendono di 34 (sono 1.202 in totale), i nuovi ricoveri sono 81 (e si arriva a 11.877 persone in ospedale) e i dimessi sono 983, 32.731 totali. Nella provincia di Milano ci sono 269 nuovi casi (12.748 in totale, ieri erano stati 440), in città 127 (5.106 in totale, ieri 155). Nonostante i dati positivi, Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, tiene alta la guardia: «Stiamo vedendo nei comuni sulle direttrici verso i luoghi di villeggiatura più movimenti: daremo questo dato alle prefetture per le verifiche. Rivolgiamo ancora l’appello a restare a casa, spostarsi vuol dire spostare il contagio: questa è l’unica arma che conosciamo».