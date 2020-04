Sandro Morgana, vice presidente della LND, non vuol sentire parlare di chiusura dei campionati senza vedere le squadre nuovamente in campo. In questi giorni il vice presidente della Lega Nazionale Dilettanti sta pensando, insieme al Consiglio direttivo, cosa fare ma la sua speranza è quella di vedere in campo i calciatori. Queste alcune delle sue dichiarazioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com:

Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha parlato di promozione in Serie C della prima e della seconda in classifica, a patto che i ripescaggi lo consentano. È una soluzione che state vagliando?

«Non l’abbiamo neanche affrontato questo tema. Tutti abbiamo la volontà di tornare a giocare, soprattutto nella Serie D dove le condizioni di sicurezza si possono garantire con maggiore facilità. Il tema di promuovere prima e seconda in Serie C non è stato considerato proprio, vogliamo tornare a giocare. È evidente che qualora, nella malaugurata ipotesi, non dovesse avvenire il Consiglio direttivo della LND studierà una soluzione compatibile con le aspirazioni e i sacrifici che ognuno ha fatto».