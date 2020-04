Si è arresa al Coronavirus dopo una lotta durata per quasi un mese contro il virus. La comunità di Concesio (comune in provincia di Brescia) è in lutto per la morte di Concetta Susanna Micari, 52 anni, caporeparto al supermercato Auchan. Stando a quanto riferito da “Bresciatoday.it”, la donna, originaria di Reggio Calabria, si era trasferita giovanissima nel milanese e da qui ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro, iniziando quella che poi è stata una lunga carriera nel settore della grande distribuzione, cominciando dal Brico di Vimodrone sul finire degli anni ’80. Successivamente il trasferimento in provincia di Brescia, il lavoro e la famiglia: il marito Cesare, anche lui collega della grande distribuzione, i figli Mabel e Andrea, la mamma Serafina, i fratelli Enzo, Giorgio, Domenica e Angela con le rispettive famiglie. «Da quando sei entrata nella nostra famiglia – si legge in una delle tante partecipazioni al lutto – hai saputo conquistarci con la tua voglia di vivere ed è stato facile volerti bene. Ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo con le preghiere». Susanna sarà tumulata, in forma strettamente privata, nel cimitero di Pieve. Ma da lontano, anche la sua Reggio Calabria ci tiene a rivolgerle un ultimo saluto e sono già tanti i messaggi di vicinanza per i familiari.