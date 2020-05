Nuova emergenza focolai nelle strutture per anziani: appena disposto l’isolamento della Clinica Latina, una Rsa in via Vulci, alle spalle di via Gallia, a Roma, dopo la rilevazione di 22 positività a Covid-19 tra pazienti e operatori. A darne notizia è la Asl Roma 2. «È in corso l’indagine epidemiologica della Asl Roma 2 e il trasferimento dei pazienti all’Istituto Spallanzani. La direzione sanitaria della clinica deve dare adeguata informativa ai famigliari dei pazienti», fa sapere la Asl sui social dell’assessorato alla Sanità del Lazio. «Da una prima verifica risultano inadempienze della struttura nel rispetto dell’ordinanza regionale. In corso l’audit». Dati positivi arrivano dallo Spallanzani. Il trend continua a essere in lieve ma costante discesa. «I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 94. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio». Lo precisa il bollettino appena diffuso dallo Spallanzani di Roma. «In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 388», conclude la struttura.