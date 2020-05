Canale 5 trasmette il film ‘Contagion’, e sui social scoppia la polemica. «Io credo che un palinsesto più scellerato, insensato e controproducente di quello di stasera di Canale 5 non sia mai stato realizzato in 66 anni di televisione. #Contagion»; scrive qualcuno. E ancora: «Un film girato nove anni fa ma sembra scritto poche settimane fa. Impressionante!”» «Avete notato la pochissima pubblicità durante il film #Contagion? Mi sa che gli inserzionisti si sono tenuti alla larga». «Secondo me è stato De Luca a chiedere di mandare in onda questo Film #Contagion», l’ironico commento di qualcuno.

Molto più rumore sui social che sul fronte auditel, il film è stato visto da 3.334.000 telespettatori con il 12,4%. Numeri comunque positivi, in virtù dei risultati che spesso Canale 5 ottiene in prime time anche con prodotti e pellicole inedite. L’ultima replica del film era stata trasmessa il 28 ottobre 2018, in momento storico differente aveva ottenuto solo 500 mila spettatori con il 2,3% di share. Lo speciale di Matrix a seguire ha incollato allo schermo 1.656.000 spettatori con l’11,76% di share.