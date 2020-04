E’ iniziata da circa un’ora la riunione tra il premier Giuseppe Conte, diversi ministri del suo governo e il comitato tecnico scientifico sull’emergenza Covid-19. In collegamento, tra gli altri, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il numero uno del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Alla riunione in videoconferenza, iniziata attorno all 15.45, insieme al premier Conte partecipano i ministri Francesco Boccia, Dario Franceschini, Lucia Azzolina, Roberto Speranza, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti, Teresa Bellanova, Paola De Micheli. Tra i medici ed esperti ci sono, tra gli altri, Locatelli, Brusaferro, Ippolito, Bernabei. In collegamento ci sono anche il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, mentre tra i ministri figurano anche il responsabile della Farnesina, Luigi Di Maio, e il Guardasigilli Alfonso Bonafede.