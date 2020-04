In merito all’emergenza Coronavirus, secondo quanto riportato da “Calcioweb”, Reggina 1914, U.S. Catanzaro 1929, U.S. Vibonese 1928 e Rende Calcio 1968, hanno deciso di scendere in campo a supporto del territorio dando un calcio al virus. Condivisione e coinvolgimento. Le due parole chiave dell’iniziativa voluta fortemente da tutte le formazioni calabresi di Serie C che punta ad unire tutti i tifosi sotto i colori universali della solidarietà sostenendo una raccolta fondi a sostegno delle migliaia di famiglie calabresi in difficoltà in un momento di grave crisi economica e sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19. Il biglietto solidale. Si tratta di una prima necessaria iniziativa per consentire a migliaia di famiglie calabresi, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. Mentre il calcio si ferma il calcio calabrese vuole scendere ugualmente in campo con l’iniziativa il biglietto solidale” volta a promuovere attraverso i propri tifosi una raccolta fondi a sostegno delle famiglie calabresi in difficoltà.